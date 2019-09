ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കത്തില്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ മധ്യസ്ഥതക്കുള്ള ശ്രമത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇതേ ആവശ്യം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

മുന്‍പ് മൂന്ന് തവണ ട്രംപ് തന്റെ താത്പര്യം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്താനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര്‍ ഇന്ത്യയുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാന്‍ സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറാണ്. അത് രണ്ട് പേരും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ മാത്രം. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപാടാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമുള്ളത്. അതില്‍ തനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുഎന്‍ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രന്‍ ഖാനുമുയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ചക്കിടയിലും ട്രംപ് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനുള്ള താത്പര്യം പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ഇടപെടുന്നതില്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് ഇക്കാലമത്രയും ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച നയം.

