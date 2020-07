വാഷിങ്ടൺ: കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും രംഗത്ത്. അമേരിക്കയ്ക്കും ലോകത്തിനും വലിയ നാശമാണ് ചൈന വരുത്തിവച്ചതെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം രഹസ്യമാക്കി വെച്ച് ലോകം മുഴുവൻ പടരാൻ വഴിയൊരുക്കിയതിന് ചൈനയ്ക്കാണ് പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

വൈറസ് വ്യാപനം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചും മറച്ചുവെച്ചും അത് 189 രാജ്യങ്ങളിൽ പടരാൻ വഴിയൊരുക്കി. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി ചൈനയാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിന് മുമ്പും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ട്രംപ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ചൈനയുടെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയതെന്ന് കഴിഞ്ഞ മെയ്മാസം ഇദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ചൈന തുടർച്ചയായി നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൈറസ് വ്യാപനം തങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അമേരിക്ക ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ചൈന ആരോപിക്കുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറ്റവുമധികം ആഘാതമുണ്ടാക്കിയത് അമേരിക്കയ്ക്കാണ്. 28 ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് ഇതുവരെഅവിടെ

കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ 1.2 ലക്ഷം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

