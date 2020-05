മനുഷ്യരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഒരു കൂട്ടം ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ കടലില്‍ നിന്നെത്തുന്നത് കൗതുകകരമായ സമ്മാനങ്ങളുമായാണ്. ക്വീന്‍സ് ലാന്‍ഡിലെ ടിന്‍ കാന്‍ ബേയിലെ വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്കാണ് ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ കടലില്‍നിന്ന് സമ്മാനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബീച്ചില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കഫേകളില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ എത്താതായതോടെയാണ് കടലിലെ വസ്തുക്കളുമായി ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ വരാനാരംഭിച്ചത്.

പവിഴപ്പുറ്റുകളും കക്കകളും തുടങ്ങി കടലിനടിയിലെ നിരവധി വസ്തുക്കള്‍ സമ്മാനങ്ങളായി ഇവ കരയിലെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കടല്‍തീരത്തെത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിനാലും മനുഷ്യരുമായുള്ള സഹവാസം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുമായാണ് ഇവ സമ്മാനങ്ങളെത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കടലില്‍നിന്ന് സാധനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ക്ക് പരിശീലനമൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് ബീച്ച് വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

കൊക്കില്‍ കോര്‍ത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഏല്‍പിക്കാറാണ് പതിവെന്ന് ബീച്ച് വോളണ്ടിയറായ ലിന്‍ മക്‌ഫേഴ്‌സണ്‍ പറഞ്ഞു. 29-കാരനായ മിസ്റ്റിക് എന്ന ഡോള്‍ഫിനെ കുറിച്ചാണ് ലിന്‍ പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ചത്. സമ്മാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരമായി ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ക്ക് മത്സ്യം നല്‍കാറുണ്ടെന്നും ലിന്‍ പറഞ്ഞു. അത് ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ പരിശീലനമാണെന്ന് ലിന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കുപ്പികള്‍, പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍, കക്ക, ചിപ്പി, മരക്കഷണങ്ങള്‍ എന്നിവയൊക്കെ ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ എത്തിക്കാറുണ്ട്. മിസ്റ്റിക് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും പത്തോളം സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കടലിനടിയില്‍ അനവധി സമ്മാനങ്ങള്‍ ഇനിയും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണെന്ന ഭാവമാണ് മിസ്റ്റിക്കിനെന്ന് വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. സന്ദര്‍ശകരുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം കുറഞ്ഞതോടെ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കിട്ടാനാവണം ഡോള്‍ഫിനുകളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി എന്നാണ് ഇവര്‍ കരുതുന്നത്.

ബീച്ചിലെ ബര്‍ണാക്കിള്‍സ് കഫേ ആന്‍ഡ് ഡോള്‍ഫിന്‍ ഫീഡിങ് ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് പേജിലൂടെ ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ സമ്മാനങ്ങളുമായെത്തുന്നതിന്റെയും ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങളുടേയും ഫോട്ടോ പങ്കു വെച്ചു. ആയിരത്തിലേറെ പേര്‍ പോസ്റ്റിനോട് പ്രതികരിച്ചു. നിരവധി പേര്‍ കമന്റ് ചെയ്തു. എഴുനൂറിലേറെ പേര്‍ പോസ്റ്റ് ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഹൃദയത്തെ അലിയിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്നാണ് ഒരാള്‍ കമന്റ് ചെയ്തത്.

Content Highlights: Dolphins Missing Public Attention Bring Gifts From The Sea For Humans