ലണ്ടൻ: പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്ന നായ്ക്കൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിതരെ കണ്ടെത്താൻ 90 ശതമാനത്തിലധികം സാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കോവിഡ് രോഗികളെയും നായക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെഡിസിനിലെ ഗവേഷകരാണ് നായ്ക്കളും കോവിഡ് പരിശോധനയും സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയത്.

കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെമിക്കൽ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കോവിഡ് രോഗികളുടെ മാസ്ക്, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിനായി ഗവേഷകർ ശേഖരിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചവരുടെ ഇരുന്നൂറോളം സാമ്പിളുകളും. പിന്നീട് ഇവ ഒരു ലാബോറട്ടറിയിൽ ക്രമീകരിച്ചു. ആറുനായ്ക്കളെയാണ് ഗന്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി ഗവേഷകർ നിയോഗിച്ചത്. ആറുനായ്ക്കളും സാർസ്കോവ് 2 സാമ്പിളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ വിജയിച്ചതായി ഗവേഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് കോവിഡ് ബാധയുണ്ടോയെന്ന് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയ്ക്കൊപ്പം ഇതും ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ഗവേഷണഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

'മറ്റുപരിശോധനകളെ അപേക്ഷിച്ച് നായ്ക്കൾ വളരെ വോഗതയുളളവരാണ്. നായ്ക്കൾ ആദ്യം സ്ക്രീനിങ് നടത്തണം അതിൽ പോസിറ്റീവാകുന്നവർക്ക് പിസിആർ പരിശോധന നടത്തണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുളളത്.' പഠനത്തിന്റെ സഹരചയിതാവ് ജയിംസ് ലോഗൻ പറഞ്ഞു.

