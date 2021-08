ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കനത്ത മഴയിലും പ്രളയത്തിലും ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങള്‍. ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളും റോഡുകളുമെല്ലാം പ്രളയജലത്തില്‍ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡില്‍നിന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നത്. ദുരിതക്കാഴ്ച എന്നതിനേക്കാള്‍ അനുകമ്പയുണര്‍ത്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണത്.

ഗ്ലാസ്‌ഗോ നഗരത്തില്‍ വെള്ളത്തിനടിയിലായ ഒരു റോഡിലൂടെ ഒരു കാര്‍ പ്രയാസപ്പെട്ട് തള്ളിനീക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ വീഡിയോ ആണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീക്കൊപ്പം അവരുടെ നായയുമുണ്ട്. നായ വെള്ളത്തില്‍ നീന്തുകയാണ്. തന്റെ യജമാനത്തി ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്‍ തള്ളിനീക്കാന്‍ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ട് അവര്‍ക്കൊപ്പം കാര്‍ തള്ളുകയാണ് നായ.

വെള്ളക്കെട്ടില്‍ നിലച്ചുപോയ കാറില്‍ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ ഉണ്ട്. അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ലോറി ഗില്ലീസ് എന്ന സ്ത്രീ കാര്‍ തള്ളുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നായയുടെ സഹായസ്തം കാറിനു നേരെ നീണ്ടത്. സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിലെ ഒരാള്‍ പകര്‍ത്തിയ ഈ ദൃശ്യം നായയുടെ ഉടമയായ ലോറി ഗില്ലീസ് തന്നെയാണ് ഫേയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

ആരുടെയും മനസ്സലിയിക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യത്തിന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഫേയ്‌സ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും നായയെ അഭിനന്ദിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് കമന്റുകളുമായെത്തിയത്.

