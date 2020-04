ന്യൂയോർക്ക്/ ബെയ്ജിങ്: കൊറോണ ബാധയേറ്റുള്ള മരണനിരക്കിൽ സ്ത്രീകളേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി സാധ്യത പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കെന്ന് പഠനം. ഈ പഠനം ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തുനില്‍ക്കുകയാണ്. MedRxiv ല്‍ വന്ന പ്രാഥമിക പഠനത്തിലാണ് ഈ താരതമ്യമുള്ളത്. മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍മാരുടെ തീര്‍പ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

കൊറോണ രോഗബാധിതരായി മരിച്ചവരുടെ കണക്കു നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ പുരുഷന്‍മാരാണ് സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. രോഗബാധിതരായവരിലെ പുരുഷന്‍മാരുടെ മരണനിരക്ക് 9.2% ആകുമ്പോള്‍ സ്ത്രീകളില്‍ മരണ നിരക്ക് 3.4% മാത്രമാണ്. ആശുപത്രികളില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായി പ്രവേശിപ്പിച്ച 4789 പേരുടെ കണക്കുകള്‍ ശേഖരിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്. കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 49 വയസ്സാണ്.

കോവിഡ് ബാധിതരായ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് കുറച്ചു കൂടി പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും അധികം നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്ന് പഠനം നടത്തിയ ഇറാനില്‍നിന്നും അമേരിക്കയില്‍നിന്നുമുള്ള ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ചൈനയില്‍ കൊറോണ ബാധിതരായി മരിച്ച മൂന്നില്‍ രണ്ടു പേരും പുരുഷന്‍മാരായിരുന്നു.അതായത് ചൈനയിൽ കോവിഡ് മരണസംഖ്യയുടെ 64% വരും പുരുഷൻമാർ.

ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന സാര്‍സ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ 50% ത്തിലധികം മരണ സാധ്യത പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കാണെന്ന് ഹോങ്കോങ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചില പഠനങ്ങളില്‍ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെ പുകവലിക്കാരുടെ എണ്ണം പുരുഷന്‍മാരില്‍ കൂടുതലായാതാവാം ശ്വസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളില്‍ പുരുഷന്‍മാരുടെ മരണ നിരക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയെന്നും ചില നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്.

കൊറോണ ബാധിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള മരണസാധ്യത മറ്റ് രാജ്യങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് ചൈനയിലെന്നും പഠനം വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയില്‍ കൊറോണ ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച രോഗികളില്‍ 6.6%വും മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയിരുന്നു.

content highlights: Does Covid 19 kills more men than women, preprint studies says