ലണ്ടണ്‍: നിര്‍ത്താതെയുള്ള ചുമ, പനി, തൊണ്ടവേദന, തുമ്മല്‍, മൂക്കടപ്പ്, വയറിളക്കം, ശരീരവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് കോവിഡ്-19 ലക്ഷണങ്ങളെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനൊപ്പം മറ്റ് ചില ലക്ഷണങ്ങളും കൊറോണ ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വൈറസ് നിയന്ത്രണാതീതമായി പടര്‍ന്ന യു.കെയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്.

വൈറസ് ബാധിച്ച് ആദ്യ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ചില രോഗികള്‍ക്ക് മണവും രുചിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ആനുഭവപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. യു.കെ. ഇഎന്‍ടി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത് കോവിഡ് ബാധയുടെ ആദ്യലക്ഷണങ്ങളാകാം ഇവയെന്നാണ്.

നിരവധി ആളുകളില്‍ ഇതിനപ്പുറം മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നും കാണിക്കാതെ തന്നെ രോഗം ഭേദമാകുന്നതായും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരക്കാരില്‍ ചിലര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 ബാധയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതു പോലുമില്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇത്തരത്തില്‍ യാതൊരു സങ്കീര്‍ണമായ ലക്ഷണങ്ങളുമില്ലാതെ രോഗം ഭേദമാകുന്ന ആളുകള്‍ അധികവും ആരോഗ്യവാന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരാണെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശേഷി വൈറസിനെ അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പടരുന്നതിനെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. വൈറസ് ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുന്നവരിലാണ് ന്യുമോണിയ അടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത്.

കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രുചി, മണം എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന കാരണവുമായി എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചുവെന്ന് യു.കെ ഇ.എന്‍.ടി പ്രസിഡന്റായ പ്രൊഫ. നിര്‍മല്‍ കുമാര്‍ പറയുന്നു. ആഴ്ചയില്‍ നാലു പേരെങ്കിലും ഇത്തരത്തില്‍ എത്താറുണ്ട്. ഇവരില്‍ അധികവും 40 വയസില്‍ താഴെയുള്ളവരാണെന്നും നിര്‍മല്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്നവര്‍ക്ക് സാധാരണ ഗതിയില്‍ സ്റ്റിറോയ്ഡുകള്‍ അങ്ങിയ മരുന്നുകളാണ് നല്‍കുക. കുറച്ചുദിവസങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അവസാനിക്കും എന്നാല്‍ സ്റ്റിറോയ്ഡുകള്‍ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ കുറയ്ക്കുന്നതാണെന്നും അതിനാല്‍ കോവിഡ് ബാധയുടെ ഇത്തരം തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കരുതലോടെ വേണമെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

ജര്‍മനി, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചവരില്‍ നിരവധി ആളുകള്‍ക്ക് ഇതേ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആദ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

