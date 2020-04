മനുഷ്യനടക്കമുള്ള സസ്തനികളിലെ സ്‌ത്രൈണ സവിശേഷതകള്‍ക്ക് കാരണമായ ഹോര്‍മോണുകള്‍ക്ക് കൊറോണവൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശേഷിയുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തില്‍ ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍. ഈ ഹോര്‍മോണുകള്‍ സ്ത്രീകളില്‍ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിരുടെ എണ്ണത്തില്‍ സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പുരുഷന്മാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു പഠനത്തിലേക്ക് ഗവേഷകരെ നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീ ലൈംഗികഹോര്‍മോണായ ഈസ്ട്രജനും കൂടാതെ പ്രൊജസ്റ്റിറോണ്‍ പോലുള്ള മറ്റ് ഹോര്‍മോണുകളും സ്ത്രീകളില്‍ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹോര്‍മാണുകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലയളവില്‍ സ്ത്രീകള്‍ പുരുഷന്മാരെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളവരായിരിക്കും. പുരുഷശരീരത്തില്‍ സ്ത്രീ ഹോര്‍മോണുകള്‍ തീരെ ചെറിയ അളവില്‍ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുരുഷശരീരത്തില്‍ ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കുറവായിരിക്കുകയോ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യും.

കൊറോണവൈറസ് ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച ചൈന, യുഎസ്, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഗുരുതര രോഗബാധയുടേയും മരണസംഖ്യയുടേയും കണക്കില്‍ ഭൂരിഭാഗവും പുരുഷന്മാരാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. ലൈംഗികഹോര്‍മോണുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന അളവ് സ്ത്രീകളിലെ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിച്ചുണ്ടാവുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ കരുതുന്നു. സ്ത്രീ ഹോര്‍മോണുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൊറോണവൈറസിനെതിരെ മനുഷ്യരിലെ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധനവ് സാധ്യമാണോയെന്ന കൂടുതല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കൊരുങ്ങുകയാണ് ഇവര്‍.

കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ പുരുഷന്മാരില്‍ സ്ത്രീ ലൈംഗികഹോര്‍മോണുകള്‍ നല്‍കി പുരുഷന്മാരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്ന പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഗവേഷകര്‍. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ലോങ് ഐലന്‍ഡിലെ ഒരു സംഘം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കോവിഡ് ബാധിതരില്‍ ഈ പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഈസ്ട്രജന്‍ പുരുഷന്മാരില്‍ ഏത് വിധത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണിവര്‍. അനുകൂലഫലമുണ്ടായാല്‍ കൊറോണാവൈറസിനെതിരെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് സ്ത്രീ ഹോര്‍മോണുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കൃത്രിമമായും ഈ ഹോര്‍മോണുകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അത്യാഹിതവിഭാഗത്തിലും വെന്റിലേറ്ററിലും കഴിയുന്ന കോവിഡ് രോഗികളില്‍ 75 ശതമാനവും പുരുഷന്മാരാണെന്ന് സെഡാര്‍സ്- സിനായ് ആശുപത്രിയിലെ പള്‍മനോളജിസ്റ്റായ ഡോ. സാറാ ഗാന്‍ഡേഹരി പറഞ്ഞു. ഗര്‍ഭിണികളില്‍ കൊറോണബാധിതര്‍ തീരെ കുറവാണെന്നുള്ളതും സ്ത്രീഹോര്‍മോണ്‍ സംബന്ധിയായ പഠനത്തിന് പ്രേരകമായതായി ഡോ. സാറ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പ്രൊജസ്റ്റിറോണ്‍ പഠനത്തിന്റെ മുഖ്യ നിരീക്ഷകയാണ് ഡോ. സാറ. പ്രൊജസ്റ്റിറോണിന് അണുബാധയെ തടയാനുള്ള ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ആര്‍ത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകളില്‍ ലൈംഗിക ഹോര്‍മോണുകളുടെ ഉത്പാദനം കുറയും. പ്രായമായ സ്ത്രീകള്‍ രോഗബാധിതരാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍, പ്രായമേറിയ കോവിഡ് ബാധിതരിലും പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ കൂടുതലെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ ഹോര്‍മോണുകളാണോ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പങ്കുവഹിക്കുന്നതെന്ന് വിഷയത്തില്‍ സംശയം നിലനില്‍ക്കുന്നതായും ജോണ്‍സ് ഹോപ്കിന്‍സ് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞയായ സാബ്‌റ ക്ലീന്‍ പറയുന്നു. ജനിതകമായ മറ്റേതോ ഘടകങ്ങളാവാം ഇതിന് പിന്നിലെന്നും പഠനം ആ വഴിക്ക് കൂടി തിരിച്ചു വിടുന്നത് നല്ലതാണെന്നുമാണ് സാബ്‌റയുടെ അഭിപ്രായം.

