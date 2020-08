മോസ്‌കോ: മദ്യാസക്തിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈസോള്‍ഫിറാം എന്ന മരുന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെതിരായുളള പോരാട്ടത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം.

പരിണാമം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍, പരിവര്‍ത്തനത്തിന് താരതമ്യേന കുറച്ചു മാത്രം വിധേയമാകുന്ന വൈറസിന്റെ ഘടകങ്ങളെയായിരിക്കണം ചികിത്സയില്‍ ലക്ഷ്യമിടേണ്ടതെന്നും റഷ്യയിലെ നാഷണല്‍ റിസര്‍ച്ച് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹയര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സില്‍ നിന്നുളള ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരിനത്തിന് ഫലപ്രദമാകുന്ന മരുന്ന് മറ്റൊന്നിന് ഫലപ്രദമാകില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതിന് ഏറ്റവും മികച്ചത് സാര്‍സ് കോവ് 1 പ്രധാന പ്രോട്ടീസായ എംപ്രോയാണെന്നും മെന്‍ഡെലീവ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കൊറൊണ വൈറസ് ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നതാണ് എം പ്രൊ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ശരീരത്തിനകത്തെ പുനരുല്പാദനത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനോ പൂര്‍ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാനോ സഹായിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. സള്‍ഫര്‍ അടങ്ങിയിട്ടള്ള മരുന്നുകള്‍ എം പ്രോയില്‍ അസാധാരണമായ രീതിയില്‍ ഉയര്‍ന്ന കാര്യക്ഷമത കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ ഡൈസോള്‍ഫിറാം മാത്രമാണ് സ്ഥിരതയുളള പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതെന്നും ഡേറ്റ വിശദീകരിക്കുന്നു.

സാര്‍സ് കോവ് 2-നെതിരെ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഡെസോള്‍ഫിറാം പോരാടുന്നത്. വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രവചിക്കുന്നതും തങ്ങളാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജൂലായ് 27-ന് നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ഡൈസോള്‍ഫിറാം 100 എന്‍എം അളവില്‍ എം പ്രോയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പദാര്‍ഥമായ നെരറ്റിനിബ് എം പ്രോയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ക്ലിനിക്കല്‍ ഉപയോഗത്തിന് ഇത് അപരാപ്ത്യമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights:Disulfiram, used to treat alcoholism, may help in the fight against Covid 19, new study