ലണ്ടന്‍: ഹൈദരാബാദ് നൈസാമിന്റെ ലണ്ടനിലെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച കേസില്‍ പാകിസ്താന് തിരിച്ചടി. വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള തര്‍ക്കത്തില്‍ യു.കെ. ഹൈക്കോടതിയാണ് ഹൈദരാബാദ് നൈസാമിന് അനുകൂലമായ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. പാകിസ്താന്റെ കൈവശമുള്ള പണം ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈദരാബാദ് നൈസാമായ മുകാറാം ജായ്ക്ക് നല്‍കണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഇപ്പോള്‍ 35 മില്യണ്‍ പൗണ്ട്(ഏകദേശം മുന്നൂറുകോടിയിലേറെ രൂപ) മൂല്യമാണ് ഈ നിക്ഷേപത്തിനുള്ളത്.

ഇന്ത്യ വിഭജനകാലത്താണ് പാകിസ്താനും അന്നത്തെ ഹൈദരാബാദ് നൈസാമായ ഒസ്മാന്‍ അലിഖാന്‍ അസഫ് ജായും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് നൈസാം ഒരു മില്യണ്‍ പൗണ്ടും ഒരു ഗിന്നിയും പാകിസ്താന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണറുടെ ലണ്ടനിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കീഴിലാകുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു സംഭവം.

എന്നാല്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പാകിസ്താന് പണം കൈമാറിയത് തന്റെ അറിവോടെയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഹൈദരാബാദ് നൈസാം രംഗത്തെത്തി. ഇക്കാര്യം ലണ്ടനിലെ നാറ്റ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും പണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്‍ അല്ലാത്തതിനാല്‍ തിരികെ നല്‍കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. പാകിസ്താന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പണം കൈമാറാനാകില്ലെന്നും ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പാകിസ്താനും ഹൈദരാബാദ് നൈസാമും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം ആരംഭിക്കുന്നത്.

1950-ല്‍ ഹൈദരാബാദ് നൈസാം ബാങ്കിനെതിരെ കേസ് നല്‍കി. ഇതോടെ പണത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആര്‍ക്കാണെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. പണം തങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് വാദിച്ച് പാകിസ്താന്‍ രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഈ നിക്ഷേപം മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

2013-ല്‍ പാകിസ്താന്‍ വീണ്ടും ഈ പണത്തിനുവേണ്ടി അവകാശവാദമുന്നയിച്ചതോടെയാണ് പുതിയ കേസ് നിലവില്‍വരുന്നത്. ഇതോടെ ഹൈദരാബാദ് നൈസാമിന് പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യയും തീരുമാനിച്ചു. ഈ കേസിലാണ് ഇപ്പോള്‍ പാകിസ്താന് തിരിച്ചടിയായ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൈസാമിന്റെ പിന്‍ഗാമിയും എട്ടാം ഹൈദരാബാദ് നൈസാമുമായ മുകാറം ജാ ഇപ്പോള്‍ തുര്‍ക്കിയിലാണ് താമസം.

