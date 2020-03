ജെനീവ: ലോകം മുഴുവന്‍ കൊറോണ അനിയന്ത്രിതമായി പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നതിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അനാസ്ഥ കാരണമായോയെന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ മുറുകുന്നു. ചൈനയില്‍ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കൃത്യമായും ശക്തവുമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുന്നത്.

കൊറോണയുടെ പേരില്‍ ചൈനയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന ഭയത്തേ തുടര്‍ന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നതില്‍ സംഘടന വൈകിയെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. മാത്രമല്ല കോവിഡ്-19 രോഗത്തെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അമാന്തം കാട്ടിയെന്നും ആഗോള തലത്തില്‍ രോഗത്തിനെതിരെ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിലും ലോകാരോഗ്. സംഘടന പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു.

മാത്രമല്ല രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനാവശ്യമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിലും വീഴ്ചവരുത്തി. മൗലികമായ പല ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പക്കല്‍ ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും വിമര്‍ശനമുണ്ട്.

ലോകത്തെല്ലായിടത്തും 120,000 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാച്ചത്. രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് തിരിച്ചടിയായെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു.

ഇതാദ്യമായല്ല ഇത്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. എച്ച്1എന്‍1 പടര്‍ന്നുപിടിച്ചപ്പോള്‍ സംഘടന വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിന് ശേഷം കിഴക്കന്‍ ആഫ്രിക്കയില്‍ എബോള പടര്‍ന്നു പിടിക്കുകയും 11,000 ആളുകള്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് പിന്‍വാങ്ങിയെന്ന് വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു.

ഇതേതുടര്‍ന്ന് ദ്രുത പ്രതികരണ യൂണിറ്റ് തയ്യാറാക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സ്വയം നവീകരിച്ചിരുന്നു ഇഅതിന് ശേഷം കോംഗോയില്‍ എബോള പടര്‍ന്നപ്പോള്‍ അതിനെ നേരിടാന്‍ സംഘടനയ്ക്കായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത വിമര്‍ശനം കൊറോണയുടെ പേരില്‍ തുടങ്ങിയത്.

