വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകമാകെ മഹാമാരിയായി പടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് 19-ന് കാരണമായ വൈറസ് എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തില്‍ വിഭിന്നങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. വുഹാനിലെ മാംസവില്‍പന ശാലയില്‍നിന്നാവാം അത് മനുഷ്യരിലേയ്ക്ക് വ്യാപിച്ചതെന്നാണ് നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രബല ധാരണ. എന്നാല്‍ ചൈനയുടെ വൈറസ് പരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് ചോര്‍ന്നതാണ് ഈ വൈറസ് എന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. യാഥാര്‍ഥ്യം ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളോടെ പുറത്തുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വൈറസ് രൂപപ്പെട്ടത് വവ്വാലിലോ മനുഷ്യനിലോ?

വുഹാനില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മാസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പുതന്നെ ദക്ഷിണ ചൈനയില്‍ എവിടെയോ വെച്ച് പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനിലേയ്ക്ക് കടന്നിരിക്കാമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിലനില്‍ക്കുന്ന പല സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കേംബ്രിജ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ജനിതക ഗവേഷകരുടെ ഈ പഠനം.

Phylogenetic network of 160 SARS-CoV-2 genomes © PNAS / Peter Forster

കോവിഡ് 19-ന് കാരണമായ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതകവ്യതിയാനത്തിന്റെ മാതൃകാ ശൃംഖല സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഗവേഷകര്‍ നിഗമനങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം വുഹാന്റെ ദക്ഷിണ മേഖലയില്‍ 2019 സെപ്തംബര്‍ ആദ്യം എപ്പോഴോ ആണ് മനുഷ്യനിലെ ആദ്യ അണുബാധ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അനുമാനം. മനുഷ്യരിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നതിനു മുന്‍പുതന്നെ അത് മാരകസ്വഭാവത്തിലേയ്ക്ക് മാറിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

മനുഷ്യനിലെത്തിയത് എപ്പോള്‍?

മനുഷ്യനില്‍ എത്തുന്നതിന് മാസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പുതന്നെ മനുഷ്യനില്‍ പടരാന്‍ തക്കവിധം വൈറസ് രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വവ്വാലിലോ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗത്തിലോ മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ത്തന്നെയോ ആകാം അത്തരത്തിലുള്ള ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുക. എന്നാല്‍ മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അത് ആദ്യ വ്യക്തിയിലേയ്ക്ക് പകര്‍ന്നിട്ടുണ്ടാവുക, ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ പീറ്റര്‍ ഫോര്‍സ്റ്റര്‍ പറയുന്നു.

ആദ്യമായി ഏത് ജീവിയില്‍ വൈറസ് രൂപപ്പെട്ടു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്‍ എത്തണമെങ്കില്‍ വവ്വാലുകള്‍ അടക്കം വൈറസ് വാഹകരാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയും ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വൈറസ് ബാധയേറ്റ മനുഷ്യരുടെയും സാമ്പിളുകള്‍ വിശദപഠനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടിവരുമെന്നും പീറ്റര്‍ ഫോര്‍സ്റ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വൈറസ് ബാധയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ശേഖരിച്ച് ലാബുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകള്‍ വെച്ചുള്ള പ്രാഥമിക പഠനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അതില്‍നിന്നുള്ള നിഗമനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോള്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠനത്തിന്റെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രൊസീഡിങ്‌സ് ഓഫ് നാഷണല്‍ അക്കാദമി ഓഫ് സയന്‍സസ് എന്ന ജേണലിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പഠനം ഇപ്പോഴും വിദഗ്ധ വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമായിട്ടില്ല.

വുഹാനിലെ ലാബ് ജൈവായുധ പരീക്ഷണ ശാലയോ?

ഡിസംബറില്‍ വുഹാനില്‍ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ത്തന്നെ സംശയമുനയിലായിരുന്നു വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി. അകടകരമായ വൈറസുകളെവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പി4 ലബോറട്ടറിയാണ് ഇവിടെയുള്ളതെന്നും വര്‍ഷങ്ങളായി ചൈന ഇവിടെ ജൈവായുധപരീക്ഷണം നടത്തുന്നതായും യു. എസ്. ചേരി രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

വുഹാനിലെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്ന് അബദ്ധത്തില്‍ ചോര്‍ന്നതാണ് കോവിഡ് 19-ന് കാരണമായ വൈറസ് എന്നും ഇത് ചൈനയുടെ ജൈവായുധ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ജനുവരി മുതല്‍ പശ്ചാത്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴിയും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വൈറസ് പുറത്തായത് വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലാബില്‍നിന്നാണെന്നും ഇത് തെളിഞ്ഞാല്‍ ചൈന അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതോടെയാണ് ഇതിന് വലിയ വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഇതിനു പുറകെ വൈറസ് തങ്ങളുടെ ലബോറട്ടറിയില്‍നിന്ന് ചോര്‍ന്നതാണെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് വുഹാനിലുള്ള വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് രംഗത്തെത്തി. വൈറസ് മനുഷ്യനിര്‍മിതമല്ലെന്നും അത് കൃത്രിമമെന്ന് പറയാന്‍ ഒരു തെളിവുമില്ലെന്നും ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍ യുവാന്‍ ഷിമിങ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക ഇക്കാര്യത്തില്‍ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ലാബില്‍ നടക്കുന്നത് രഹസ്യ ഗവേഷണം?

അമേരിക്കന്‍ മാധ്യങ്ങള്‍ ചൈനയുടെ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ ഈ സാധ്യതകള്‍ തള്ളിക്കൊണ്ട് വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പ്രകൃതിയില്‍ സ്വാഭാവികമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വൈറസാണ് മഹാമാരിക്കിടയാക്കിയതെന്നും ഇത് കൃത്രിമമായ ജനിതകവ്യതിയാത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. നേച്ചര്‍ മെഡിസിന്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനവും ഈ നിഗമനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതായിരുന്നു.

വുഹാനിലെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതല്ലെന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്ന പഠനങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണ ജേണലുകളിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാറുള്ളതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, അമേരിക്കയില്‍നിന്ന് അടക്കമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഗവേഷണ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഇവിടെ പല പ്രൊജക്ടുകളും നടക്കുന്നത്. വുഹാനിലെ പല ഗവേഷണ പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കും അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ബ്രീട്ടീഷ് മാധ്യമമായ ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

