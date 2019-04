കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കയിൽ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെനില്‍ വിക്രമസിംഗെ. എന്നാല്‍ ആക്രമണം ചെറുക്കാന്‍ ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രാജ്യത്ത് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദികള്‍ ശ്രീലങ്ക കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ തന്നെയാണെന്നും ഇവര്‍ക്ക് രാജ്യത്തിന് പുറമേ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും വിക്രമസിംഗെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഏപ്രില്‍ 22 ന് മുമ്പ് ശ്രീലങ്കയില്‍ അക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരം ഇന്ത്യ ഏപ്രില്‍ നാലിന് തന്നെ കൈമാറിയിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ത്വവീദ് ജമാഅത്ത് എന്ന സംഘടനയിലെ സെഹ്‌റാന്‍ ഹാസിമും കൂട്ടാളികളും ശ്രീലങ്കയില്‍ ചാവേറാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നതായാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്റലിജന്റ്‌സ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി പാല്‍മുനയില്‍ അക്രമണത്തിന്റെ റിഹേഴ്‌സല്‍ നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

രാജ്യത്തിനുള്ളില്‍ പള്ളികളും ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷനും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള അക്രമണത്തിന് ത്വവീദ് ജമാഅത്ത് പദ്ധതിയിടുന്നതായി ശ്രീലങ്കന്‍ പോലീസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പുജുത് ജയസുന്ദരയും 10 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച 24 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഉടനെ പുറത്തു വിടുമെന്നും വിക്രമസിംഗെ അറിയിച്ചു. സ്‌ഫോടനപരമ്പരയെക്കുറിച്ചന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയമിച്ചു. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജഡ്ജിമാരടങ്ങുന്ന സമിതിയോട് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സിരിസേന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

