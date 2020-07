കോപ്പൻഹേഗൻ: കോവിഡ് മഹാമാരിയെത്തുടര്‍ന്ന് മൂന്ന് തവണയാണ് ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റെ ഫ്രഡറിക്‌സന്റെ വിവാഹം നീട്ടിവെച്ചത്. കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഒട്ടേറെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇതിനാല്‍ മൂന്ന് തവണയാണ് വിവാഹം പല പല തീയതികളിലായി നീട്ടിവെച്ചത്. ഒടുവില്‍ ബുധനാഴ്ച ഫ്രഡറിക്സന്‍ വിവാഹിതയാവുകയായിരുന്നു.

42 കാരിയായ ഫ്രഡറിക്‌സന്‍ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ബോ തെങ്ബര്‍ഗ്ഗിനെ(50)യാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. മോഅന്‍ ദ്വീപിലെ പള്ളിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്.

തന്റെ വിവാഹ ചിത്രം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഫ്രഡറിക്‌സന്‍ പങ്കുവെച്ചു. സ്വകാര്യമായി ചെറു രീതിയിലാണ് വിവാഹം നടന്നതെന്ന് ഡാനിഷ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

2019 ജൂണ്‍ 27നാണ് ഫ്രഡറിക്‌സന്‍ ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലെത്തുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആദ്യം വിവാഹം നീട്ടിവെച്ചത്. പിന്നീട് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമായും വിവാഹം നീട്ടിവെച്ചിരുന്നു.

