ടോക്യോ: ജെബി കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഭീതിയൊഴിയും മുന്‍പേ ജപ്പാനെ നടുക്കി ശക്തമായ ഭൂചലനവും മണ്ണിടിച്ചിലും. ജപ്പാനിലെ വടക്കന്‍ ദ്വീപായ ഹൊക്കായ്‌ദോയില്‍ വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തില്‍ 16 പേര്‍ മരിച്ചു. 26 പേരെ കാണാതായി. 130 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

മണ്ണിടിച്ചിലില്‍പ്പെട്ടാണ് കൂടുതല്‍ പേര്‍ മരിച്ചത്. കാണാതായവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. വൈദ്യുതി-വാര്‍ത്താനിമയ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ ഗതാഗതവും താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്.

A powerful earthquake that rocked Hokkaido early this morning has triggered landslides, caused widespread damage and left the whole of Japan's northern island prefecture without power. pic.twitter.com/MSpBoTlBNm