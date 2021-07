ബെര്‍ലിന്‍: വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പ്രളയത്തിലും പകച്ച് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളായ ജര്‍മനിയും ബെല്‍ജിയവും. ജര്‍മനിയിലാണ് കൂടുതല്‍ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്. കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 90 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തില്‍ കനത്ത ആള്‍നാശമുണ്ടാകുന്നത് ജര്‍മനി പോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ കാഴ്ചയാണ്. ആയിരക്കണക്കിനാളുകള്‍ക്കാണ് ദുരന്തത്തില്‍ വീടുകള്‍ നഷ്ടമായത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള്‍ മേഖലയില്‍ സ്ഥിരമാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

ജര്‍മന്‍ സംസ്ഥാനമായ റൈന്‍ലാന്‍ഡില്‍ മാത്രം 50 പേര്‍ ഇതുവരെ മരിച്ചുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. അയല്‍ സംസ്ഥാനമായ നോര്‍ത് റൈന്‍-വെസ്റ്റ്ഫാലിയയില്‍ മരണസംഖ്യ 30 ആയി. രാജ്യത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ 1300-ല്‍ അധികം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്.

ജര്‍മനിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ തകര്‍ന്ന റോഡിന്റെ ദൃശ്യം | Photo: AFP

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തിരച്ചിലും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യുതി, ഇന്റര്‍നെറ്റ്, റോഡ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ താറുമാറായത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയല്‍രാജ്യമായ ബെല്‍ജിയത്തില്‍ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 12 ആയി. അഞ്ച് പേരെ കാണാതായെന്നും അധികൃതര്‍ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും നദികള്‍ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. റോഡില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്, നിരവധി വീടുകള്‍ക്കും കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രയെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മാത്രമേ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിലുള്ള ജര്‍മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ആഞ്ജല മെര്‍ക്കല്‍ പറഞ്ഞു. ജര്‍മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ക്കൊപ്പം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ദുരന്തത്തില്‍ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി. നോര്‍ത് റൈന്‍-വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ഗവര്‍ണര്‍ അടിയന്തര ക്യാബിനറ്റ് യോഗം വിളിച്ചു. സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ആഞ്ജല മെര്‍ക്കലിന്റെ പിന്‍ഗാമിയാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്‍മിന്‍ ലാഷെറ്റ്. സെപ്റ്റംബര്‍ 26-ന് ആണ് രാജ്യത്ത് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.

ആഗോള താപനത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളെന്ന് റൈന്‍ലാന്‍ഡ് ഗവര്‍ണര്‍ മാലു ഡ്രൈയര്‍ പറഞ്ഞു. 900 സൈനികരെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി ജര്‍മന്‍ സേന വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

