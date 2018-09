ജക്കാര്‍ത്ത: ഇന്‍ഡോനീഷ്യയില്‍ ഭൂകമ്പത്തിലും സുനാമിയിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 832 ആയി. 500ലേറെപ്പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയര്‍ന്നേക്കാമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ ഏജന്‍സി പറഞ്ഞു. മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേര്‍ താമസിക്കുന്ന സുലവേസി ദ്വീപിലെ പാലു നഗരത്തിലാണ് കൂടുതല്‍ പേര്‍ മരിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിനരികിലുള്ള ഡോംഗല നഗരത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് എത്താന്‍ കഴിയാത്തതിനെ അധികൃതര്‍ ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്. മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ സുനാമി എത്രത്തോളം നാശം വിതച്ചു എന്നത് വ്യക്തമല്ല.

സൈന്യം കൂടുതല്‍ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചതായി ഇന്‍ഡോനീഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോക്കോ വിഡോഡോ വ്യക്തമാക്കി. മരണസംഖ്യ ആയിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തുറസായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഗതാഗത-വാര്‍ത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

Seems like #Indonesia’s disasters “early warning system” collapsed, people were chanting over the tides like they’re gonna meet a friend. #Tsunami #Palu #PaluTsunami #IndonesiaTsunami pic.twitter.com/ZXMMnktigs