ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനിലെ അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ അംബാസഡറുടെ മകളെ അജ്ഞാതര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. അഫ്ഗാന്‍ അംബാസഡര്‍ നജീബ് അലിഖിലിന്റെ മകള്‍ സില്‍സില അലിഖിലിനെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മണിക്കൂറുകളോളം തടവില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തത്.

പാക്കിസ്താന്‍ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കാറില്‍ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് സില്‍സില അലിഖിലിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അഫ്ഗാന്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, പാകിസ്താനിലെ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയില്‍ വലിയ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പാകിസ്താനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഇരുപതുകാരിയായ സില്‍സില സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറില്‍ അക്രമികള്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പാകിസ്താന്‍ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. അക്രമികളില്‍ നിന്ന് മോചിതയായ ശേഷം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയ സില്‍സിലയുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോള്‍ തൃപ്തികരമാണെന്ന് പിതാവ് നജീബ് അലിഖില്‍ പറഞ്ഞു.

3/3 yesterday my daughter was kidnapped from Islamabad and beaten heavily, but by Allah blessing escaped. She feels better now.

This inhuman attack has been following by the concerned authorities of both countries.

I express my profound gratitude for the messages of sympathy.