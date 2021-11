ലണ്ടന്‍: 2021ലെ ബുക്കര്‍ സമ്മാനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ എഴുത്തുകാരനായ ഡാമണ്‍ ഗാല്‍ഗട്ട് സ്വന്തമാക്കി. ദി പ്രോമിസ് എന്ന നോവലിനാണ് ഗാല്‍ഗട്ടിന് ബുക്കര്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. 2003ലും 2010ലും പുരസ്‌കാരത്തിന് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുരസ്‌കാരം ആ രണ്ട് തവണയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

Take a look at the moment Damon Galgut found out that he had won the #2021BookerPrize! Read more about ‘The Promise’ here: https://t.co/HOh2uZApV4#BookerPrize #ThePromise #DamonGalgut @chattobooks @VINTAGEBooks @penguinrandom pic.twitter.com/BYd17ktG5O