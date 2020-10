തുടക്കവും തുടര്‍ച്ചയും...ഈ വാക്കുകള്‍ ഇത്ര ഹിറ്റാവുമെന്ന് മൂന്ന് ഫോട്ടോകള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ സിയാരന്‍ ഷനോണ്‍ എന്ന ഐറിഷുകാരന്‍ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ട്രെന്‍ഡിന്റെ ഭാഗമായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും ട്രെന്‍ഡിങ്ങിലാണ് മകള്‍ നിയാമിനൊപ്പമുള്ള സിയാരന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടെ ഒരേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വ്യത്യസ്തസന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബെല്‍ഫാസ്റ്റിലെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള റോഡില്‍ സിയാരനും മകളും കൈപിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത് നിയാമിന്റെ അമ്മ ബ്രെന്‍ഡയാണ്. ഇരുവരും ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന, ആഹ്‌ളാദം തുളുമ്പി നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍.

ചിത്രങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേത് 1999 സെപ്റ്റംബറിലേതാണ്. നിയാമിന്റെ പ്രൈമറിസ്‌കൂളിലെ ആദ്യദിനത്തിന്റെ ഓര്‍മചിത്രമാണത്. രണ്ടാമത്തേത് നിയാമിന്റെ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പഠനത്തിന്റെ അവസാനദിവസം പകര്‍ത്തിയത്-2013 മെയില്‍. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം 2018 ല്‍ നിയാം തന്റെ ബിരുദദാനചടങ്ങിലെ വസ്ത്രമണിഞ്ഞുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് തുടക്കം, ഇങ്ങനെയാണ് തുടരുന്നത്...എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

How it started. How it’s going pic.twitter.com/wm64ywTmmk — Ciarán Ó’Seanáin (@CiaranNB) October 10, 2020

കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ 9.5 ലക്ഷത്തോളം ലൈക്കുകളാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. 83,000 ത്തോളം പേര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിരവധി പേര്‍ സ്വന്തം കുട്ടികളൊന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കമന്റായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിയാമിന്റെ അച്ഛനെന്ന നിലയില്‍ താനേറെ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ അറിയാനിടയായതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ട്വീറ്റ് വൈറലായതിനെ കുറിച്ച് സിയാരന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

