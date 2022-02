ജനീവ: ക്രിപ്റ്റോകറന്‍സി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളാണ് നോര്‍ത്ത് കൊറിയയുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സെന്ന് യുഎന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ റോയിട്ടേഴ്സാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഒരു രഹസ്യ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ ഉദ്ദരിച്ച് വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.

ക്രിപ്റ്റോകറന്‍സി ആസ്തികളില്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ഉത്തരകൊറിയയുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സായി തുടരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ക്രിപ്റ്റോകറന്‍സി സ്ഥാപനങ്ങള്‍, എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിവയെ ഉത്തരകൊറിയന്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ നിരന്തരമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നു.

2020-ന് ശേഷം വടക്കേ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൂന്ന് ക്രിപ്റ്റോകറന്‍സി എക്സ്ചേഞ്ചുകളില്‍ നിന്നായി ഉത്തരകൊറിയ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ 50 മില്യണ്‍ ഡോളറിലധികം മോഷ്ടിച്ചതായി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ക്രിപ്റ്റോകറന്‍സി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ ഉത്തരകൊറിയ ഏഴ് ആക്രമണങ്ങളെങ്കിലും നടത്തിയതായി സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ ചെയിന്‍ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടും നിരീക്ഷകര്‍ ഉദ്ധരിച്ചു.

ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ വിക്ഷേപണങ്ങളോ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആണവ മസൈല്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉത്തര കൊറിയ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വിദഗ്ധര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഡെമോക്രാറ്റിക് പീപ്പിള്‍സ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ (ഡിപിആര്‍കെ) എന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയ ഔദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ വിക്ഷേപണങ്ങളും നടത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് യുഎന്‍ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സില്‍ വളരെക്കാലമായി ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

