ന്യൂഡല്‍ഹി: റഷ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്പുട്‌നിക്-5 എന്ന കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സംബന്ധിച്ച് റഷ്യയുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നുവരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ അറിയിച്ചു. സ്പുട്‌നിക്-5 ന്റെ ഉത്പാദനത്തിന് റഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണം തേടിയതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടയിലാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ഇതിനിടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാര്‍ നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറുന്ന ചില ആളുകളാണെന്ന വിമര്‍ശനവുമായി ഐസിഎംആര്‍ രംഗത്തെത്തി.

മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് പരത്തുന്നുന്നതെന്ന് ഐസിഎംആര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ പ്രഫ.ബല്‍റാം ഭാര്‍ഗവ പറഞ്ഞു.' പ്രായമുള്ളവരെന്നും ചെറുപ്പക്കാരെന്നും ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല. എന്നാല്‍ നിരുത്തരവാദപരമായ, ജാഗ്രതയില്ലാതെ മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡിനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത്' ഭാര്‍ഗവ പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് വാക്‌സിനുകള്‍ രാജ്യത്ത് പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വാക്‌സിന്‍ രണ്ട് (ബി), മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഭാരത് ബയോടെകിന്റേയും സിഡസ് കാഡിലയുടേയും വാക്‌സിനും ഒന്നാം ഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്നും ഐസിഎംആര്‍ ഡയക്ടര്‍ ജനറല്‍ പറഞ്ഞു.

