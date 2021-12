വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ എല്ലാവര്‍ഷവും എടുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ഫൈസര്‍. ഉയര്‍ന്ന പ്രതിരോധശേഷിക്ക് തുടര്‍ച്ചയായുള്ള വാക്‌സിന്‍ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഫൈസര്‍ സിഇഒ ആല്‍ബര്‍ട്ട് ബോറുല പറഞ്ഞു.

ഫൈസറിന്റെ വാദം ശരിവെച്ച് അമേരിക്കന്‍ ആരോഗ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ആന്റണി ഫൗസിയും രംഗത്തെത്തി. 'ഇതുവരെ മനസിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, വാര്‍ഷിക വാക്‌സിനേഷന്‍ വേണമെന്ന് ഞാന്‍ പറയും. വളരെ ശക്തവും ഉയര്‍ന്ന തലത്തിലുള്ളതുമായ സംരക്ഷണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് ആവശ്യമായി വരാം. - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

