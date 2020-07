കോവിഡ്-19 ന്റെ യഥാർഥ ഉറവിടം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കോവിഡിന് കാരണമായ കൊറോണ വൈറസിന് സമാനമായ വൈറസ് സാംപിളുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സൺഡേ ടൈംസാണ് ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

വവ്വാലുകൾ താവളമാക്കിയ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ചെമ്പ് ഖനിയിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളാണ് 2013-ൽ വുഹാനിലെ ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത്. ഖനിയിൽനിന്ന് വവ്വാലുകളുടെ കാഷ്ഠം നീക്കം ചെയ്യുന്ന പണിയിലേർപ്പെട്ട ആറ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കടുത്ത ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചത്.

വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് പകർന്ന കൊറോണ വൈറസാണ് ഗുരുതരമായ ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രോഗം ബാധിച്ച മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളികളുടെ ചികിത്സാമേൽനോട്ടം നിർവഹിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടറാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് സൺഡേ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

യൂനാൻ പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖനിയിൽ വൂഹൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രമുഖ വൈറോളജിസ്റ്റായ ഷി സെംങ്ലി പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. സാർസ് (SARS)പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന കൊറോണ വൈറസുകളെ കുറിച്ച് 'ബാറ്റ് വുമൺ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷി ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വവ്വാലുകൾ താവളമാക്കുന്ന ഗുഹകളിൽ പഠനം നടത്തിയ ഷി, 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കോവിഡ്-19 സംബന്ധിയായ പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ യൂനാനിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പുഖനിയിൽ കണ്ടെത്തിയ Ra TG13 എന്ന ഈ വൈറസിന് കോവിഡിന് കാരണമായ വൈറസുമായി 96.2 ശതമാനം സമാനതയുണ്ടെന്ന് ഷി പറയുന്നു.

വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേള കാരണം വൈറസിന് സംഭവിച്ച വ്യതിയാനമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇരു വൈറസുകളും തമ്മിലുള്ള നിസാരമായ അന്തരത്തിന് കാരണമെന്നും ഷിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വുഹാൻ ലാബ് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇതു വരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

RaTG13 വൈറസിന്റെ സജീവ സാംപിളുകളൊന്നും ലാബിൽ അവശേഷിക്കാത്തതിനാൽ അത് ചോർന്ന് കോവിഡിന് കാരണമാകാൻ ഇടയില്ലെന്ന് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ഡയറക്ടർ മെയ് മാസത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലാബിൽ നിന്നാണ് മഹാമാരിയുണ്ടായതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Content Highlights: Covid-Like Virus From Bat Infested Mine Sent To Wuhan Lab In 2013