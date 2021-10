ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ വീണ്ടും തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാനാരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍. സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളിലാണ് കോവിഡ് കേസുകള്‍ പുതുതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതെന്നതാണ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടണിലെ നാഷണല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വകുപ്പാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുകയും വാക്സിനേഷന്‍ വ്യാപകമാക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മാസം മുന്‍പാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ വീണ്ടും തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് സെപ്തംബര്‍ 25ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിലാണ് കേസുകള്‍ കുത്തനെ കൂടാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

കുട്ടികളില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധര്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കേസുകളിലെ വര്‍ധനവ് ഇതേ നിലയ്ക്ക് തുടരുമോ എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളില്‍ നിലവില്‍ 4.58 ശതമാനമാണ് രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക്. അതായത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാവുന്ന 25ല്‍ ഒരാള്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു. തൊട്ടുമുന്‍പുള്ള ആഴ്ച 2.81 ശതമാനമായിരുന്നു രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക്. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ 85ല്‍ ഒന്ന് എന്ന നിരക്കിലാണ് ആളുകളില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. തൊട്ടുമുന്‍പുള്ള ആഴ്ച ഇത് 90ല്‍ ഒന്ന് എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു.

രാജ്യത്ത് 12-15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരാഴ്ച മുന്‍പാണ് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചത്.

