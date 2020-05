ജോഹന്നാസ്ബര്‍ഗ്/വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകത്ത് കോവിഡ്-19 രോഗികള്‍ 51.89 ലക്ഷമായി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1.06ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന (ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ.) അറിയിച്ചു. ഒരുദിവസത്തെ ഏറ്റവുംകൂടിയ രോഗബാധയാണിത്. ദരിദ്രരാജ്യങ്ങളെ വൈറസ് സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നല്‍കുന്നതെന്ന് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ. ഭയക്കുന്നു.

അതേസമയം, വ്യാഴാഴ്ചയും ഏറ്റവുംകൂടുതല്‍ രോഗബാധ അമേരിക്കയിലാണ്. 28,044 പുതിയ കേസുകളാണ് അമേരിക്കയില്‍ ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ടുണ്ടായത്. ബ്രസീലില്‍ 16,730 പേരും റഷ്യയില്‍ 8,849 പേരും പുതുതായി രോഗികളായി.

24 മണിക്കൂറിനിടെ അമേരിക്കയില്‍ 1,378 പേരാണ് മരിച്ചത്. ബ്രസീലീല്‍ 1153 പേരും മരിച്ചു. ഒറ്റ ദിവസം ലോകത്താകെ മരിച്ചത് 4,853 പേരാണ്. 3.34 ലക്ഷം പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായി ഇതുവരെ ലോകത്താകെ മരണപ്പെട്ടത്.

യൂറോപ്പില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഒന്ന് അയഞ്ഞപ്പോള്‍ തെക്കേ അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് വൈറസ് ഇപ്പോള്‍ പിടിമുറുക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലാവട്ടെ രോഗബാധ കുറയുന്നുമില്ല. തെക്കേ അമേരിക്കയില്‍ കൂടുതല്‍ രോഗബാധയും മരണവും ബ്രസീലിലാണ്. സ്‌പെയിനിനെയും മറികടന്ന് ബ്രസീല്‍ രോഗബാധയില്‍ ലോകത്ത് മൂന്നാംസ്ഥാനത്തെത്തി.മരണം ഇരുപതിനായിരം കടന്നു. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ മറ്റുരാജ്യങ്ങള്‍ തുടക്കംമുതല്‍ പ്രതിരോധനടപടികള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചു നടപ്പാക്കിയപ്പോള്‍ ബ്രസീല്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് തയ്യാറായില്ല. പ്രസിഡന്റ് ജൈര്‍ ബൊല്‍സനാരോയും മന്ത്രിമാരും തമ്മിലും ഒത്തൊരുമയുമുണ്ടായില്ല.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരാണ് ഇതിനോടകം ബ്രസീലില്‍ പുറത്തുപോയത്. പെറു, മെക്‌സിക്കോ, ചിലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയില്‍ ബ്രസീല്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ കൂടുതല്‍ രോഗികളുള്ളത്.

കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്(3.18ലക്ഷം രോഗികൾ) റഷ്യയെങ്കിലും 3,099 മരണം മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

രോഗികള്‍ ഒരുലക്ഷംകടന്ന പെറുവില്‍ 3,148 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ത്യയടക്കം 12 രാജ്യങ്ങളില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഒരുലക്ഷം കടന്നു. അമേരിക്കയിൽ 16.20 ലക്ഷം ആണ് കേസുകള്‍. റഷ്യയിലും ബ്രസീലിലും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകള്‍.

ലോകത്തെ ആകെയുള്ള രോഗികളില്‍ 45,635 പേര്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥ തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേ സമയം 20.79 ലക്ഷം പേര്‍ ഇതിനോടകം രോഗമുക്തി നേടിയെന്നത് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന കണക്കാണ്.



രാജ്യങ്ങള്‍, കേസുകള്‍, മരണം എന്നീ ക്രമത്തില്‍

അമേരിക്ക 16.20 ലക്ഷം 96,314

റഷ്യ 3.18 ലക്ഷം 3099

ബ്രസീല്‍ 3.10ലക്ഷം 20,047

സ്‌പെയിന്‍ 2.80ലക്ഷം 27,940

യുകെ 2.50ലക്ഷം 36,042

ഇറ്റലി 2.28ലക്ഷം 32,486

ഫ്രാന്‍സ് 1.81ലക്ഷം 28,215

ജര്‍മ്മനി 1.79ലക്ഷം 8,309

തുര്‍ക്കി 1.54 ലക്ഷം 4,249

ഇറാന്‍ 1.29ലക്ഷം 7,249

ഇന്ത്യ 1.18ലക്ഷം 3,584

പെറു 1.09ലക്ഷം 3,148

ചൈന 82,967 4,634

