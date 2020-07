വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകത്ത് കോവിഡ് 19 ബാധിതര്‍ 1,30,60,239 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 5,71,817 പേരാണ് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൂവായിരത്തോളം പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു

ജോണ്‍സ് ഹോപ്കിന്‍സ് സര്‍വകലാശാല റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം കോവിഡ് 19 രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തുള്ള യുഎസില്‍ ഇതുവരെ 33,61,042 പേര്‍ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 1,35,582 പേര്‍ യുഎസില്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18,84,967 പേര്‍ക്കാണ് ബ്രസീലില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 72,833 പേര്‍ ഇവിടെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

പട്ടികയില്‍ മൂന്നാംസ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യയില്‍ രോഗബാധിതര്‍ 8,78,254 പേരാണ്. മറ്റുരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ മരണസംഖ്യ കുറവാണ്. 23,174 പേരാണ് അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ മരിച്ചത്.

രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം, രാജ്യം എന്നീ ക്രമത്തില്‍

732,547 - റഷ്യ

330,123 - പെറു

317,657 - ചിലി

299,750 - മെക്‌സികോ

291,691 -യുകെ

287,796 - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

259,652 - ഇറാന്‍

255,953 - സ്‌പെയിന്‍

251,625 - പാകിസ്താന്‍

243,230 - ഇറ്റലി

235,111 - സൗദി അറേബ്യ

214,001 - തുര്‍ക്കി

209,640 - ഫ്രാന്‍സ്

200,180 - ജര്‍മനി

186,894 - ബംഗ്ലാദേശ്

150,445 - കൊളംബിയ

109,984 - കാനഡ

104,016 - ഖത്തര്‍

103,265 - അര്‍ജന്റീന

Content Highlights:Covid 19 World wide Update according to Johns Hopkins University and Medicine