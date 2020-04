പാരീസ്: കോവിഡ് വൈറസ് ചൈനയില്‍ നിന്നാണ് മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ ചൈനയില്‍ നിന്ന് എത്തുന്നതിനു മുന്‍പുതന്നെ ഫ്രാന്‍സില്‍ കോവിഡ് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഉറവിടം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

പാരീസിലെ പാസ്റ്റര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിന്നുള്ള വൈറോളജിസ്റ്റുകളാണ് ഈ വാദത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. ജനുവരി 24 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 24 വരെയുള്ള സമയത്ത് 97 ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാരില്‍ നിന്നും മൂന്ന് അള്‍ജീരിയന്‍ പൗരന്മാരില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളില്‍ നിന്നുള്ള വൈറസുകളുടെ ജനിതകഘടന ക്രമീകരിച്ചാണ് ഇവര്‍ പഠനം നടത്തിയത്.

ചൈനയില്‍ നിന്നും എത്തിയ കോവിഡ് രോഗികളിലേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഫ്രാന്‍സിലെ രോഗികളില്‍ കണ്ട വൈറസിന്റെ ഘടന.

വ്യത്യസ്ത വൈറസ് ഘടനയുള്ള സാംപിള്‍ ശേഖരിച്ച ഫ്രാന്‍സിലെ രോഗി വിദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമ്പര്‍ക്ക സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ആളുമായിരുന്നു. അതായത് ഫ്രാന്‍സില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഈ വൈറസ് നിശബ്ദമായി ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബയോറിക്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം, വൈറസിന്റെ ഉറവിടം ഏതാണെന്നോ എപ്പോള്‍ മുതലാണ് വൈറസ് എത്തിച്ചേര്‍ന്നതെന്നോ പറയാന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെയാണ് ഫ്രാന്‍സില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ചത്. 1.29 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടായി. 23600 പേര്‍ മരണപ്പെട്ടു.

