വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യനിര്‍മ്മിതമോ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയതോ അല്ലെന്ന് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍. കൊറോണ ഉണ്ടായത് മൃഗങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണോ അതോ ചൈനയിലെ ലബോറട്ടറിയില്‍ നിന്നാണോ എന്ന് നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ നിലവില്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും യു.എസ് ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നിര്‍ണായക പിന്തുണയാണ് നല്‍കുന്നതെന്ന് നാഷണല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യനിര്‍മ്മിതമോ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയതോ അല്ലെന്ന വിശാലമായ ശാസ്ത്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളോട് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം യോജിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്റലിജന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിലെ വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലബോറട്ടറിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്നതാകാം എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ യുഎസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. രഹസ്യാന്വേണം വിഭാഗം ലബോറട്ടറിയെക്കുറിച്ചും അത് പടര്‍ന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

