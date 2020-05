ലണ്ടന്‍: കൊറോണ വൈറസിനുള്ള വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഒരു വര്‍ഷം വരെ സമയമെടുത്തേക്കാമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍. ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കലും മരുന്ന് കണ്ടെത്താതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വന്‍ പണം ചെലവഴിച്ച് നടത്തുന്ന മരുന്നുപരീക്ഷണങ്ങള്‍ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല, മരുന്ന് കണ്ടെത്താനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ, കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളില്‍ ബ്രിട്ടന്‍ മുന്‍നിരയില്‍ത്തന്നെയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് ചീഫ് സയന്റിഫിക് ഓഫീസര്‍ പാട്രിക് വാലന്‍സും പ്രതികരിച്ചു.

പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാല്‍ വാക്‌സിന്‍ വലിയ തോതില്‍ നിര്‍മിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടന്റെ പദ്ധതി.

