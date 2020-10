ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് വാക്സിൻ മുൻഗണനാ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുളള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. വാക്സിൻ വിതരണത്തിനായി മറ്റുപദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്രം വിലക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി വാക്സിൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരിട്ട് സംഭരിക്കുകയും നിലവിലുളള സംസ്ഥാന-ജില്ലാ ശൃംഖലകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

സംസ്ഥാന-കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ 30 കോടി വാക്സിൻ മുൻഗണനാ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനുളള നടപടികളാണ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗോള രോഗപ്രതിരോധ പദ്ധതിക്ക് സമാന്തരമായിട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേക കോവിഡ് 19 രോഗപ്രതിരോധ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാലുവിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്രം വാക്സിൻ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുക. ഡോക്ടർമാർ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾ, നഴ്സുമാർ, ആശവർക്കർമാർ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരുകോടിയോളം വരുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ; മുനിസിപ്പൽ- കോർപറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പോലീസ്, സായുധസേന തുടങ്ങി രണ്ടുകോടിയോളം വരുന്ന മുന്നണിപ്പോരാളികൾ, 50 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുളള 26 കോടി പേർ, മറ്റ് അസുഖങ്ങളുളള പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുളള 50 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുളള ഒരു കോടി ആളുകൾ എന്നിവർക്കായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ ലഭ്യമാകുക. നവംബർ മധ്യത്തോടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഹാറികൾക്ക് സൗജന്യ കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രിക വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ബി.ജെപി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രിക ചർച്ചയായതിന് പിറകേ തമിഴ്നാട്, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും സമാനമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വിലക്കി വാക്സിൻ വിതരണം കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നടപ്പാക്കുമെന്ന അറിയിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

