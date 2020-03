മനില: നിലവില്‍ കോവിഡ് 19ന്റെ കേന്ദ്രം പടിഞ്ഞാറന്‍ യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളാണെങ്കിലും ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയില്‍നിന്ന് ഉടനെയൊന്നും രോഗഭീതി ഒഴിയാനിടയില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഈ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയേ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തടുത്തുനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയില്‍നിന്ന് കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി ഇല്ലാതാകാന്‍ ഇനിയും ഒരുപാട് സമയമെടുത്തേക്കും. ഇത് ഏറെ ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ ഒരു പോരാട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉടനെയൊന്നും അവസാനിപ്പക്കാനാകില്ല, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റീജിയണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ തകേഷി കസായ് പറഞ്ഞു.

ചില പൊതുവായ രീതികളാണ് രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി നിലവിലുള്ളത്. എത്രയും വേഗത്തില്‍ രോഗബാധ കണ്ടെത്തുക, ഐസൊലേഷനില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുക, രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്തുകയും നിരീക്ഷണത്തില്‍ പാര്‍പ്പക്കുകയും ചെയ്യുക, ജനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വ്യപാനം തടയുക- എന്നിവയാണ് അവ.

ഇത്തരം നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചാലും എവിടെയെങ്കിലും രോഗം ബാക്കിയുള്ളിടത്തോളം നമ്മുടെ ഭീഷണി ഒഴിയുന്നില്ല. വന്‍തോതിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞു.

കുറഞ്ഞ സാമ്പത്തികാവസ്ഥകളും പരിമിതമായ ആരോഗ്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള പസഫിക് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ സഹായം ആവശ്യമുള്ളത്. അവിടേയ്ക്ക് പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളും മരുന്നുകളും എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ചൈന പ്രതിരോധിച്ച രീതിയില്‍നിന്ന് ലോകത്തിന് നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ കൂടുതലായ രോഗബാധ സ്ഥീരീകരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ചൈനയുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ പാഠമാകേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് 19 എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെ അപകടഭീതി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നും സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: COVID-19 pandemic far from over in Asia-Pacific region: WHO