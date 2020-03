കൊറോണ ഭീതിയില്‍ വിറങ്ങലിച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ് യൂറോപ്പ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഫ്രാന്‍സും. 674 പേരാണ്‌ കൊറോണയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്. 16018 പേര്‍ക്ക്‌ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലയാളികളടക്കം ഒട്ടനവധി ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഫ്രാന്‍സില്‍ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഫ്രാന്‍സിലെ സ്ഥിതിഗതികളില്‍ ഏറെ ആശങ്കയിലാണ് മലയാളികളും.

രോഗബാധ നിയന്ത്രിക്കാനും ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതരാക്കാനും കര്‍ശനമായ നടപടികളാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കനത്ത പിഴയടക്കം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തിരുവന്തപുരം സ്വദേശിയും സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയുമായ ആരതി മിനി, തെക്കന്‍ ഫ്രാന്‍സിലെ ഓണ്‍ടീബില്‍ നിന്ന് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമുമായി പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങള്‍:

ഫ്രാന്‍സ് സമ്പൂര്‍ണമായും ലോക്ക് ഡൗണിലാണിപ്പോള്‍. സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളും നേരത്തേ തന്നെ അടച്ചിരുന്നു.

അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും ഡോക്ടറെ കാണാനും ചെറിയ രീതിയില്‍ വ്യായാമം (ജോഗിങ്) ചെയ്യാനും പുറത്തിറങ്ങാം. അതും ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമേ നടക്കാനാകൂ. ബാങ്കുകളും സിഗററ്റ് ഷോപ്പുകളും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖ കൈവശം വച്ച് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കര്‍ശന പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ ഒരേ സമയം മൂന്ന് ആളുകളെ മാത്രമേ കയറ്റി വിടൂ. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ ഒരു മീറ്റര്‍ അകലത്തില്‍ വരിയില്‍ നില്‍ക്കണം.

എല്ലാവരും ഭീതിയിലാണ്. എന്നാല്‍ ശാന്തമായി ജീവിക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പാലിക്കുന്നുണ്ട്. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ 135 യൂറോ (11064 രൂപ) ആണ് പിഴ, നാല്‍പ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അത് അടച്ചില്ല എങ്കില്‍ 375 യൂറോ (30,747 രൂപ) പിഴ അടക്കേണ്ടി വരും.

ഭയമുണ്ടെങ്കിലും കൊറോണയെ അതിജീവിക്കുമെന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ തികച്ചും നിര്‍ണായകമാണ്. ഫ്രഞ്ച് സര്‍ക്കാറിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് ഏക പോംവഴി. അത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിന്തുടരുന്നു.

