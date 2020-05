ന്യൂയോര്‍ക്ക് : ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു. ആലപ്പുഴ മേക്കാട്ടില്‍ കുടുംബാഗം പരേതനായ പാസ്റ്റര്‍ തോമസ് വര്‍ഗീസിന്റെ മകന്‍ സുബിന്‍ വര്‍ഗീസാണ്(46) മരിച്ചത്. മേക്കാട്ടില്‍ ഗ്രാഫിക്‌സ് പ്രിന്റിങ് പ്രസ് ഉടമയായിരുന്നു സുബിന്‍.

ഭാര്യ: ജോസ്ലിന്‍ ജയ വര്‍ഗീസ്, മക്കള്‍: കെയ്റ്റ്‌ലിന്‍, ലൂക്ക്, ക്രിസ്റ്റിന്‍

