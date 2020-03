സിംഗപുര്‍: കണ്ണീര്‍ വഴി കൊറോണ വൈറസ് പകരാനിടയില്ലെന്ന് പുതിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. കോവിഡ്-19 രോഗബാധിതരുടെ കണ്ണീരുള്‍പ്പെടെയുള്ള ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെ വൈറസ് പകരാനിടയാകുമെന്നുള്ള അനുമാനം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഗവേഷകര്‍ പുതിയ ഗവേഷണഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും രോഗിയില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന ഉമിനീരിന്റേയും കഫത്തിന്റേയും കണങ്ങളിലുടെ വൈറസ് പകരുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ വിദഗ്ധര്‍ക്ക് സംശയമില്ല. ഈ സ്രവകണങ്ങളിലൂടെ രോഗിയില്‍നിന്ന് പുറത്തെത്തുന്ന വൈറസിന് നിശ്ചിതസമയം വരെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ രോഗവ്യാപനം വര്‍ധിക്കാനിടയാകുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ കണ്ണീരിലൂടെ ഇത് അസാധ്യമാണെന്ന് ഒപ്താല്‍മോളജി എന്ന ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനറിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

എന്നാല്‍ പഠനം നടത്തിയ രോഗികളില്‍ ആര്‍ക്കും ചെങ്കണ്ണ് (conjunctivitis or pink eye)ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോവിഡ്-19 ബാധിതരില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ രോഗികളില്‍ ചെങ്കണ്ണ് ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ കരുതുന്നു.

സിംഗപുരിലെ നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗവേഷകര്‍ 17 രോഗികളില്‍ നിന്ന് കണ്ണീര്‍ ശേഖരിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. രോഗലക്ഷണം കണ്ടെത്തിയ സമയം മുതല്‍ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിടുന്നത് വരെ ഇവരില്‍ നിന്ന് ദിവസനവും കണ്ണീര്‍ ശേഖരിച്ച് പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാലയളവില്‍ ഇവരുടെ കണ്ണീരില്‍ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം രോഗിയുടെ മൂക്കില്‍നിന്നും തൊണ്ടയില്‍നിന്നും ശേഖരിച്ച സ്രവത്തില്‍ വൈറസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. രോഗി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മറ്റൊരാളുടെ മുഖത്ത് സ്രവകണങ്ങള്‍ പതിക്കുകയും വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടേയും കണ്ണിലൂടേയും വൈറസ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളുടെ കണ്ണീരിലൂടെ രോഗം പകരില്ലെന്നാണ് പുതിയപഠനഫലം. ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍ കൊറോണവൈറസ് പ്രതിരോധഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് സഹായകമാവുമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ കരുതുന്നത്.

