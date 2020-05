വാഷിങ്ടണ്‍/ ബ്രസീലിയ: കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വര്‍ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രസീലില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചത് 703 പേര്‍. എന്നാല്‍ മരണ സംഖ്യയില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന അമേരിക്കയിലാവട്ടെ ബ്രസീലിലേതിനേക്കാല്‍ കുറവാണ് ഒറ്റ ദിവസത്തെ മരണ സംഖ്യ.തിങ്കളാഴ്ച 617 പേരാണ് അമേരിക്കയില്‍ മരിച്ചത്.തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ലോകത്താമാകമാനം 2826 പേരാണ് മരിച്ചത്. 96,505 ഓളം പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

യുഎസ്സില്‍ ഇതുവരെ 17.06 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരണ സംഖ്യ 99,805 ആയി. ഇന്നലെ മാത്രം യുഎസ്സില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 19,608 പേര്‍ക്കാണ്.

യുഎസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള രാജ്യം ബ്രസീലാണ്. ബ്രസീലില്‍ 3.76 ലക്ഷം കേസുകളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 3.53 ലക്ഷം ആണ് റഷ്യയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ റഷ്യയില്‍ മരണ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. 3633 പേരാണ് റഷ്യയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായി മരിച്ചത്.എന്നാല്‍ ബ്രസീലില്‍ 23,522 ആയി മരണം.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ബ്രസീലില്‍ 806 പേരാണ് മരിച്ചത്. അമേരിക്കയിലാവട്ടെ 505ഉം

ടെസ്റ്റിങ്ങുകളുടെ അപര്യാപ്തത നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ബ്രസീലില്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടാനാണ് സാധ്യത.

ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 55.84ലക്ഷമായി. കോവിഡ് ബാധിതരായി മരിച്ചത് 3.47 ലക്ഷം പേരാണ്.

23.62 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ രോഗവിമുക്തരായി. 28.73 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ നിലവില്‍ രോഗികളായി തുടരുകയാണ്. ഇതില്‍ 53,167 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. 28.20 ലക്ഷം പേര്‍ ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രം കാണിക്കുന്നവരാണ്.



രാജ്യങ്ങള്‍, കേസുകള്‍, മരണം എന്നീ ക്രമത്തില്‍

അമേരിക്ക 17.06 ലക്ഷം 99,805

ബ്രസീല്‍ 3.77 ലക്ഷം 23,522

റഷ്യ 3.53ലക്ഷം 3,633

സ്പെയിന്‍ 2.82ലക്ഷം 26,837

യുകെ 2.61ലക്ഷം 36,914

ഇറ്റലി 2.30ലക്ഷം 32,877

ഫ്രാന്‍സ് 1.83ലക്ഷം 28,432

ജര്‍മ്മനി 1.80ലക്ഷം 8428

തുര്‍ക്കി 1.58 ലക്ഷം 4,369

ഇന്ത്യ 1.45ലക്ഷം 4,172

ഇറാന്‍ 1.37ലക്ഷം 7,451

പെറു 1.37ലക്ഷം 3629

കാനഡ 85,711 6545

ചൈന 82,985 4,634

