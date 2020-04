ബെയ്ജിങ് (ചൈന): കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാന്‍ നഗരം ഉള്‍പ്പെട്ട ചൈനയിലെ ഹുബൈ പ്രവിശ്യയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 50 ൽ താഴെയെത്തി. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ വൈറസ് വ്യാപനം തുടങ്ങിയശേഷം പ്രവിശ്യയിലെ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇത്രയധികം കുറയുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി പ്രവിശ്യയില്‍ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോ സംശയിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു കേസുപോലും റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് കമ്മീഷന്‍ വക്താവ് മി ഫെങ് ബെയ്ജിങ്ങില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. വുഹാന്‍ നഗഗരത്തില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രിവിട്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കഴിഞ്ഞ അവസാനത്തെ രോഗിയും വെള്ളിയാഴ്ച വീട്ടിലേക്കുപോയി. വുഹാനില്‍ ഇനി ഒരാളും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാാക്കി.

ചൈനയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 83,884 പേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 4636 പേര്‍ മരിച്ചു. അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ മരണസംഖ്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വളരെ കുറവാണിത്.

വൈറസ് ബാധയുടെ തുടക്കം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനയിലെ വുഹാന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘം ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, സംഘത്തിന് രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും സന്ദര്‍ശനാനുമതി നല്‍കില്ലെന്ന് ചൈന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

