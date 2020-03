ടെഹ്റാന്‍/ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 900 ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികള്‍ അതീവ ദുരിതത്തിലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. കോവിഡ്-19 രോഗബാധ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആഘതമേല്‍പ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇറാന്‍. കോവിഡ്-19 ഭീഷണിയില്ലെങ്കിലും ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാതെ സംഘം പട്ടിണിയുടെ വക്കിലാണെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐ.എ.എന്‍.എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഇന്ത്യാഗവണ്‍മെന്റ് ഇടപെടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭ്യര്‍ഥന.

ഇറാനിലെ ഫിഷ് ഐലന്റ്, അസ്സാലുവേ, ചിരുവേ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലായാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ തിരികെ വരാനാകാതെ കഴിയുന്നത്. സംഘത്തിലെ 700 പേര്‍ തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരിയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. 65 പേര്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും ശേഷിക്കുന്നവര്‍ മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉള്ളവരാണ്.

കോവിഡ്-19നെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കാം, എന്നാല്‍ ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ വിശപ്പുകൊണ്ടും പട്ടിണി കൊണ്ടും മരിച്ചുപോയേക്കുമെന്ന് സംഘാംഗങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ പ്രതികരിച്ചതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിയ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഇടപെടണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് അവരുടെ നേതാക്കള്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ചിരുന്നു.

കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളുകളുടെ വീഡിയോ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും ഇടപെട്ട് എംബസി വഴി പ്രത്യേക വിമാനം ഏര്‍പ്പാടാക്കി എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് ഇവര്‍ വീഡിയോയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടുന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

