ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള ധാരണകളെ തിരുത്തുന്ന പഠനഫലമാണ് ചൈനയില്‍നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത വൈറസ് ബാധിതരില്‍നിന്നാണ് ചൈനയിലുണ്ടായ രോഗബാധയില്‍ 44 ശതമാനവും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരാളില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മൂന്ന്-നാല് ദിവസങ്ങള്‍ മുന്‍പുമുതല്‍ അയാളില്‍നിന്ന് വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേയ്ക്ക് പകര്‍ന്നു തുടങ്ങുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.

ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലോ അതിന് തൊട്ടു മുന്‍പോ ആകാം ഒരാളില്‍ വൈറസിന്റെ തോത് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ എത്തുന്നതെന്ന് 'നേച്ചര്‍ മെഡിസിനി'ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. ഗ്വാന്‍ങ്‌സു ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിള്‍സ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ 94 കോവിഡ് 19 രോഗികളിലായിരുന്നു പഠനം. ഗ്വാന്‍ങ്‌സു മെഡിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ഹോങ് കോങ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

പഠനത്തിന് വിധേയമായ രോഗികളില്‍ 44 ശതമാനത്തിനും രോഗം ബാധിച്ചത് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാത്ത രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയില്‍നിന്നായിരുന്നു. 30 ശതമാനത്തിലധികം രോഗബാധയും സംഭവിക്കുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കാത്തവരില്‍നിന്നാണെങ്കില്‍ ഇടപഴകിയവരെ കണ്ടെത്തുന്നതും ഐസൊലേഷനില്‍ പാര്‍പ്പിക്കലും കൊണ്ടു മാത്രം രോഗബാധ നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് പുതിയ പഠനത്തിലെ നിഗമനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചുതുടങ്ങും മുമ്പ് വൈറസ് പകരാനിടയുണ്ടെന്ന കാര്യം മുന്നില്‍കണ്ടുകൊണ്ടു വേണം രോഗനിയന്ത്രണ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാനെന്നും പഠനം നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.

നിലവില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന കോവിഡ് പരിശോധനകളെല്ലാം രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരിലാണ്. പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വിദേശയാത്ര നടത്തിയവര്‍, രോബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയവര്‍, രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍, ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ എന്നിവരിലാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരും ശ്വാസകോശ രോഗം ഉള്ളവരുമായവരില്‍ ഐസിഎംആര്‍ നടത്തി റാന്‍ഡം പരിശോധനയില്‍ 1.8 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ കണ്ടെത്താനായി.

