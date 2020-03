കൊറോറ: ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഏഴു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ക്കാണ് കൊറൊണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് മരണങ്ങളും ഇതിനകം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ഒരു കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാത്ത രാജ്യമാണ് പലാവു ദ്വീപ്. ഇവിടത്തെ ജനസംഖ്യ 18,000 ആണ്. പലാവുവിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കണം പലാവുവിനെ കോവിഡില്‍ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്.

ടോംഗ, സോളമന്‍ ദ്വീപുകള്‍, മാര്‍ഷല്‍ ദ്വീപുകള്‍, മൈക്രോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇതുവരെ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സമോവ, തുര്‍ക്ക്‌മെനിസ്ഥാന്‍, ഉത്തര കൊറിയ, അന്റാര്‍ട്ടിക്ക എന്നിവയും കോവിഡ് 19 വിമുക്തമാണ്.

നിലവില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്വാറന്റൈനില്‍ പരിശോധനാഫലം കാത്തുകഴിയുന്ന കുറച്ച് രോഗികള്‍ പലാവുവിലുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ കൊറോറയിലെ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ അഭൂതപൂര്‍വമായ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് അവിടത്തെ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസര്‍, മാസ്‌ക് എന്നിവക്ക് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ക്ഷാമം നേരിട്ടുതുടങ്ങി.

പല ദ്വീപുനിവാസികളും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. തായ്‌വാനില്‍നിന്ന് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകള്‍ എത്തുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍. 14 രോഗികളെ പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന അഞ്ച് ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ട്.

നിലവില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാത്ത ഏക ഭൂഖണ്ഡം അന്റാര്‍ട്ടിക്ക മാത്രമാണ്.

Content Highlights:Countries those are still free from Covid 19