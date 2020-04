വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കയില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അരലക്ഷം കടന്നു. പത്ത് ദിവസത്തിനിടെയാണ് മരണസംഖ്യ കാല്‍ ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് അരലക്ഷമായി വര്‍ധിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച 1951 പേരാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു ദിനംപ്രതിയുള്ള യുഎസിലെ മരണനിരക്ക്.

51,017 ആയി ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ മരണം. പകുതിയോളം മരണവും ന്യൂയോര്‍ക്കിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കയിലെ മൊത്തം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒമ്പത് ലക്ഷം കടന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 28.3 ലക്ഷം ആണ്. മരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തിനോടടുത്തിട്ടുണ്ട്. യുകെ ഒഴികെയുള്ള യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മരണനിരക്കില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി.

സ്‌പെയിനില്‍ 367 മരണവും ഇറ്റലിയില്‍ 420 മരണവുമാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ഇവിടങ്ങളില്‍ മരണനിരക്കിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവ് തുടരുന്നുണ്ട്. ഫ്രാന്‍സില്‍ 389 മരണമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായത്. അതേ സമയം യുകെയില്‍ 768 പേര്‍ മരിച്ചു. യുകെയില്‍ ആകെ മരണം 19,506 ആണ്. ഫ്രാന്‍സില്‍ 22,245 ഉം സ്‌പെയിനില്‍ 22,524 ഉം ആണ് ആകെ മരണം. ഇറ്റലിയില്‍ മരണസംഖ്യ 25,969 ആണ്.

357 മരണം ബ്രസീലില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിട്ട് ബ്രസീല്‍ മരണസംഖ്യ കുത്തനെ വര്‍ധനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3.679 മരണമാണ് ഇവിടെ ആകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 52,995 രോഗികളാണ് ബ്രസീലിലുള്ളത്.

Content Highlights: Coronavirus pandemic-Updates from around the world