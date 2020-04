ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ ആഗോള മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകലോകം. 17 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് കൃത്യമായ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് ആധുനികലോകം.

ലോകജനതയുടെ പകുതിയോളം ഇപ്പോള്‍ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ്. ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും ജനങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ച് ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കഴിയുന്നത്. യൂറോപ്പ്, യുഎസ്, ബ്രിട്ടണ്‍ തുടങ്ങിയ വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ, ബ്രസീല്‍, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ വികസ്വരരാജ്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ ലോകത്തിലെ മിക്ക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇത്രയും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നിച്ചൊരു ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മാത്രമല്ല കോവിഡ്-19 നെ തുടര്‍ന്ന് ആദ്യത്തേതെന്ന് ചരിത്രത്തിലിടം പിടിക്കുന്നത്. 2020-ല്‍ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒളിമ്പിക്‌സ് മാറ്റി വെച്ചതുള്‍പ്പെടെ ആദ്യമായി നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ നിരവധി.

1.സുരക്ഷാസമിതിയോഗം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിലൂടെ

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ സുരക്ഷാസമിതിയോഗം മാര്‍ച്ച് 24-ന് നടന്നത് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിലൂടെയാണ്. സുരക്ഷാസമിതിയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു യോഗം. എന്നാല്‍ യോഗത്തില്‍ പ്രത്യേക പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും നേരിട്ടില്ലെന്ന് അംഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ച് 31-ന് സുരക്ഷാസമിതി നാല് പ്രമേയങ്ങള്‍ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പാസാക്കിയതും ഇത്തരത്തില്‍ തന്നെ.

2.അന്താരാഷ്ട്രനാണയനിധിയില്‍നിന്ന് വായ്പ തേടി ഇറാന്‍

1962-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇറാന്‍ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി അന്താരാഷ്ട്രനാണയനിധി(IMF)യെ സമീലപിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 12-നായിരുന്നു ഇത്. കൊറോണ ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനും പ്രതിരോധനടപടികള്‍ക്കുമായാണ് വായ്പ തേടിയത്.

3.ഷാങ്ഗ്രി-ലാ സംവാദം റദ്ദാക്കി

ഏഷ്യ-പസഫിക് രാജ്യങ്ങളുടെ വാര്‍ഷികസമ്മേളനമായ ഷാങ്ഗ്രി-ലാ സംവാദം റദ്ദാക്കിയതായി സിംഗപ്പുര്‍ അറിയിച്ചു. ജൂണ്‍ 5 മുതല്‍ 7 വരെയാണ് ഇക്കൊല്ലം നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. 2002-ല്‍ ആരംഭിച്ച ഈ സമ്മേളനം ആദ്യമായാണ് റദ്ദാക്കുന്നത്.

4.സെന്റ് പാട്രിക് പരേഡ് മാറ്റിവെച്ചു

258 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി സെന്റ് പാട്രിക് പരേഡ് മാറ്റിവെച്ചു..

5.വിംബിള്‍ഡണ്‍ ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പ് റദ്ദാക്കി

ജൂണ്‍ 29 മുതല്‍ ജൂലായ് 12 വരെ നടത്താനിരുന്ന വിംബിള്‍ഡണ്‍ ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പ് റദ്ദാക്കി. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്.

6.എവറസ്റ്റ് അടച്ചു

മാര്‍ച്ച് 14 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 30 വരെയുള്ള എവറസ്റ്റ് പര്യവേക്ഷണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതായി നേപ്പാള്‍ അറിയിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 13-ന് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിലേക്കുള്ള സന്ദര്‍ശകപ്രവേശനം നിര്‍ത്തി.

7.ഐപിഎല്‍ മാറ്റിവെച്ചു

മാര്‍ച്ച് 29 മുതല്‍ മെയ് 24 വരെ നടത്താനിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പ്രിമിയര്‍ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ മാറ്റിവെച്ചു.

8.ഒളിംപിക്‌സ് മാറ്റി വെച്ചു

124 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിനിടെ ഒളിംപിക്‌സ് മത്സരങ്ങള്‍ ആദ്യമായി പകര്‍ച്ചവ്യാധിയെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെച്ചു. മൂന്ന് തവണ യുദ്ധത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും രോഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റി വെച്ചത് ആദ്യം.

9.ഇന്ത്യ വിമാനസര്‍വീസ് നിര്‍ത്തി വെച്ചു

ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമഗതാഗതസര്‍വീസിലാദ്യമായി എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര-ആഭ്യന്തരസര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തി വെച്ചു. ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ചരിത്രത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ വേറെയും. ഈ സമയത്ത് ജനത്തിരക്കേറുന്ന കഅബയും സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രവുമെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു. പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി. ലോകത്തിന്റെ സഞ്ചാരതാളം നിലച്ചു. സാമ്പത്തികമേഖല നീങ്ങുന്നത് വന്‍ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും.

