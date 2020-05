ബെയ്ജിങ്: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ വൈറസ് പോരാട്ടത്തിലെ വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍ ആഘോഷിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ചൈനയില്‍ പുതിയ കേസുകളില്ലാത്ത ദിനം. ശനിയാഴ്ച ചൈനയില്‍ പുതിയ കേസുകളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തില്ല. ജനുവരിയില്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ചൈനയില്‍ ഒരു ദിവസം പുതിയ കേസുകളില്ലാത്തത്.

മധ്യ ചൈനയിലെ വുഹാന്‍ നഗരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെയണ് വൈറസ് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ കേസുകള്‍ നാടകീയമായി കുറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് രാജ്യം വൈറസിനെ വലിയ തോതില്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി.

140 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്ത് മരണനിരത്ത് ഔദ്യോഗികമായി 4634 ആണ്. വളരെ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലെ മരണസംഖ്യയേക്കാള്‍ വളരെ കുറവാണിത്. ചൈന പുറത്തുവിട്ട മരണസംഖ്യയുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചൈന അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവുമായി എത്രമാത്രം വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ചോദ്യവും അമേരിക്കയുള്‍പ്പെടെ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

ചൈനയുടെ പാര്‍ലമെന്റ് നാഷണല്‍ പീപ്പിള്‍സ് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരംഭിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നേട്ടം. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ രാജ്യം തന്ത്രപരമായ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ലീ കെക്വിയാങ് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യം ഇപ്പോഴും കനത്ത വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

Content Highlights: China reports no new Covid-19 cases for first time