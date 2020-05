ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ കൊറോണ രോഗമുക്തി നേടിയ നവജാത ശിശുവിന് പ്രകൃതി എന്ന് പേര് നല്‍കി മാതാപിതാക്കള്‍. ഭോപ്പാല്‍ നഗരത്തിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പെണ്‍കുഞ്ഞിനാണ് രോഗം ഭേദമായത്. സുഖം പ്രാപിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

എന്റെ മകള്‍ സുഖം പ്രാപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നും പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്കെതിരായ യുദ്ധത്തില്‍ വിജയിച്ചതിനാലാണ് ഞങ്ങള്‍ അവള്‍ക്ക് 'പ്രകൃതി' എന്ന് പേരിട്ടതെന്നും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുല്‍ത്താനിയ ജനാന ആശുപത്രിയില്‍ ഏപ്രില്‍ 7 നാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. ജനനസമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വനിതാ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയില്‍ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിന് അണുബാധയുണ്ടായത്.

ഏപ്രില്‍ 11 ന് അമ്മയെയും കുട്ടിയെയും ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയുടെ കോവിഡ് പരിശോധനയെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തപ്പോള്‍ കുടുംബം അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകയായിരുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 19 ന് കുഞ്ഞിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയോടൊപ്പം നീരീക്ഷണത്തിലാക്കി. 15 ദിവസമാണ് കുട്ടി ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞത്.

