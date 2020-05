ലണ്ടന്‍: മലേറിയക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ മരുന്ന് കോവിഡ് ചികിത്സക്ക് ഫലംനല്‍കില്ലെന്ന് മറ്റൊരു പരിശോധനയില്‍കൂടി തെളിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ മരുന്ന് നല്‍കിയ ശേഷം രോഗികളുടെ അവസ്ഥയില്‍ ഒരു മാറ്റവും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് പുതിയ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണല്‍ ഓഫ് മെഡിസിനില്‍ (എന്‍.ഇ.ജെ.എം) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിരീക്ഷണ പഠനത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്, ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്റെ ഉപയോഗം ശ്വസനസഹായം ആവശ്യമുള്ള രോഗികള്‍ക്ക് ശമനം നല്‍കുകയോ മരണസാധ്യതയുള്ളവരില്‍ കുറവ് വരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ്.

മരുന്നില്‍ ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ന്യൂയോര്‍ക്ക്-പ്രെസ്‌ബൈറ്റീരിയന്‍ ആശുപത്രിയിലും ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തിലെ കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഇര്‍വിംഗ് മെഡിക്കല്‍ സെന്ററിലും കോവിഡ് -19 ലക്ഷണങ്ങളുള്ള 1,376 രോഗികള്‍ക്ക് ക്രമമനുസരിച്ച് ഈ മരുന്ന് നല്‍കുകയുണ്ടായി.

ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ നല്‍കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് നല്‍കിയ രോഗികളില്‍ ഇന്റ്റുബേഷന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉയര്‍ന്നതോ കുറവോ അല്ലെന്നാണ് പഠനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ ഒരു തരത്തിലും അത്തരമൊരു അവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു.

ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്റെ ഉപയോഗം ഗുരുതരമായ ഹൃദയപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനിടയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ദ്ധരുടെ കുറിപ്പടിയോ മേല്‍നോട്ടമോ ഇല്ലാതെ അവ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും യുഎസ് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. കോവിഡ് ചികിത്സക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ആദ്യം നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്ന മരുന്നായിരുന്നു ഹെഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍.

