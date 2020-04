ബെര്‍ലിന്‍: കൊറോണ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മാസ്‌ക്കുകള്‍ അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതിനിടയില്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ മാസ്‌ക്കുകള്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള തര്‍ക്കവും പതിവായി. ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം എഫ്എഫ്പി2 മാസ്‌ക്കുകള്‍ അമേരിക്ക കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയതായി ആരോപിച്ച് ജര്‍മനി രംഗത്തെത്തി.

ജര്‍മന്‍ പോലീസിന് വേണ്ടി ഓഡര്‍ ചെയ്ത മാസ്‌ക്കുകള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു എന്നാണ് ജര്‍മനിയുടെ ആരോപണം. ചൈനയില്‍നിന്നു വിമാനമാര്‍ഗം ജര്‍മനിയിലേക്കു അയക്കേണ്ടിയിരുന്ന മാസ്‌ക്കുകള്‍ ബാങ്കോക്കില്‍ തടഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ജര്‍മനി ആരോപിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ 3എമ്മിനു വേണ്ടി മാസ്‌ക് നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ്. നേരത്തെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ അത് വിദേശരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വില്‍ക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.

മാസ്‌ക്കുകള്‍ യുഎസിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടതായി ആരോപിച്ച ബെര്‍ലിന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആന്‍ഡ്രിയാസ് ജീസെല്‍ 'ആധുനിക കാലത്തെ കൊള്ള' എന്നാണ് ഇതിനം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര നിയമങ്ങള്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില്‍ യൂറോപ്പിലെ പങ്കാളികളോട് ഇങ്ങനെയല്ല പെരുമാറേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമാനമായ ആരോപണവുമായി ഫ്രാന്‍സും രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കയെ മറിടകന്ന് മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ പാടുപെടുകയാണെന്നാണ് ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്നുള്ള നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്. മൂന്നു മടങ്ങ് വരെ വില അധികം നല്‍കി അമേരിക്ക ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആരോപിച്ചു.

