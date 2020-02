ബെയ്ജിങ്: ചൈനയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 722 ആയി. കഴിഞ്ഞദിവസം മാത്രം 86 പേരാണ് ചൈനയില്‍ മരണമടഞ്ഞത്. ഇതില്‍ ഒരു യുഎസ് പൗരനും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

വുഹാനില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 60 വയസ്സുകാരനായ യുഎസ് പൗരനാണ് മരിച്ചതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ യുഎസ് എംബസിയോ ചൈനീസ് അധികൃതരോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ചൈനയില്‍ മരിക്കുന്ന ആദ്യ വിദേശി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

അതിനിടെ, ജപ്പാനില്‍നിന്നുള്ള മറ്റൊരാളും വുഹാനിലെ ആശുപത്രിയില്‍വെച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇയാളില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ജപ്പാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

35000 ഓളം പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 320 ലേറെ കേസുകള്‍ മാത്രമാണ് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൈനയ്ക്ക് പുറമേ മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

