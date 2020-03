വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയില്‍ കൊറോണ ബാധയില്‍ നവജാത ശിശു മരണപ്പെട്ടു. ഇല്ലിനോയിസിലാണ് ലോകത്താകമാനം പടര്‍ന്നുപിടിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ബാധയില്‍ നവജാത ശിശുവിന്റെ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

മരണപ്പെട്ട കുട്ടി കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറായി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നതായും അമേരിക്കന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം നവജാത ശിശുവിന്റെ മരണ വാര്‍ത്ത ഏറെ വേദനാജനകമാണെന്ന് ഇല്യോനിസ് ഗവര്‍ണര്‍ ജെ.ബി.പ്രിറ്റ്‌സ്‌കര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ലോകത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 120,000 ലധികം പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 2000ലധികം പേര്‍ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ മാത്രം അമേരിക്കയില്‍ 450ല്‍ അധികം പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയില്‍ മരണപ്പെട്ടത്.

