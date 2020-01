ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ചൈനയിലെ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരിച്ചയക്കണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ എത്രയും വേഗം ആലോചിക്കാന്‍ ചൈനീസ്‌ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോടും വുഹാനിലെ പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുമാണ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

700ഓളം വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ചൈനയിലെ വുഹാനിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമായുള്ള വിവിധ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ പഠിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ അധികവും മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്. വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് 56 പേരാണ് ചൈനയില്‍ മരിച്ചത്. 1985 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2684 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധയുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നു. ഇതില്‍ 324 പേരുടെ നില അതീവഗുരുതരമാണെന്നാണ് ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിക്കുന്നത്.

പുതുവത്സര അവധിക്കായി ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികളും നാട്ടിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും 300 ഓളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഇപ്പോഴും ചൈനയില്‍ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ജനുവരി 23ന് നഗരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ചില വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്‌ നാട്ടിലെത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ചൈനയിലെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജെങ്ങ് ഷുയാങ്ങ് അറിയിച്ചത്. വിദേശപൗരന്മാര്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചൈന, വുഹാനില്‍ എന്നിവിടങ്ങില്‍ നിന്നും എത്തുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടോ എന്നറിയാനായി ഇന്ത്യയില്‍ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കുന്നുണ്ട്. വൈറസ് പടരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഹുബൈ ഉള്‍പ്പടെ 17 നഗരങ്ങളാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചൈനയിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിക്കാന്‍ ഹോട്ട്‌ലൈന്‍ സംവിധാനം തുറന്നതായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അറിയിച്ചിരുന്നു. നിയന്ത്രണം തുടരുന്ന വുഹാന്‍, ഹുവാങ്ഗാങ്, ഇജൗ, ചിബി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഭക്ഷണമുള്‍പ്പെടെ എല്ലാസഹായങ്ങളും നല്‍കുമെന്നും ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതായി എംബസി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

