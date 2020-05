ന്യൂഡല്‍ഹി:ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് 19 വ്യാപനം ഉയരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചൈനീസ് പൗരന്മാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനൊരുങ്ങി ചൈന. മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളില്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി സ്വന്തം ചെലവില്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച ചൈനീസ് എംബസിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.

വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെയും ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് നയതന്ത്ര, കോണ്‍സുലാര്‍ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകീകൃത പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലകപ്പെട്ട ചൈനീസ് പൗരന്മാരെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, വിനോദസഞ്ചാരികള്‍, ബിസിനസ്സ് സന്ദര്‍ശകര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം ഏര്‍പ്പാടാക്കുന്ന വിമാനസര്‍വീസില്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം.

സിക്കിമിലും ലഡാക്കിലും ഇന്ത്യന്‍- ചൈനീസ് സൈന്യം തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്ന സമയത്താണ് ചൈനയുടെ ഈ നീക്കം. ചൈനയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സുരക്ഷാ നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും ചൈനീസ് എംബസിയുടെ അറിയിപ്പില്‍ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പനി. ചുമ തുടങ്ങി കൊറോണ വൈറസ് ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ യാത്രാനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കൂ. മടങ്ങിയെത്തുന്നവര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ഉള്‍പ്പെടയുള്ള പകര്‍ച്ചവ്യാധി തടയുന്നതിനുള്ള എല്ലാ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ചൈന വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് 19 മോശമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ പത്താം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ

Content Highlights:Corona Virus: China to evacuate its citizens from India